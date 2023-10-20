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20 октября, 15:22
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Биатлонистка Резцова с 15 октября лежала в реанимации из-за проблем с сердцем

<p>Биатлонистка Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Биатлонистка Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, скончавшаяся 19 октября, несколько дней провела в реанимации больницы в подмосковном Долгопрудном из-за обострившихся проблем с сердцем. Об этом сообщил SHOT источник.

Прославленная биатлонистка находилась в реанимации с 15 октября. Вчера ей резко стало плохо, а поздно вечером спортсменка скончалась.

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Напомним, Анфиса Резцова скончалась 19 октября в возрасте 58 лет. Родные узнали о смерти чемпионки только сегодня. На счету Резцовой золото Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, а также чемпионство Олимпийских игр 1992 и 1994 годов, где она завоевала золотые медали в биатлонном спринте и биатлонной эстафете.

Александра Вишнякова
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