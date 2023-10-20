Губерниев – о Резцовой: Феноменальная женщина, достойная книги рекордов

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил соболезнования семье, всему российскому и международному спорту в связи со смертью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой. Он вспомнил яркие моменты карьеры спортсменки и подчеркнул, что она не просто достойна книги рекордов, она сама и есть эта книга грандиозных побед.

Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью биатлонистки Анфисы Резцовой. Видео © телеграм-канал "Реальный Губер"

"В голове не укладывается. И первый вопрос: боже мой, почему же так рано? Феноменальны женщина!.. Она не просто достойна книги Гиннесса. Резцова и есть эта книга грандиозных побед. И попутно — ведь Резцова многодетная мама. Я соболезную семье, потому что это преждевременная потеря, большая утрата для всех нас. Обухом по голове", — сказал комментатор.

Биатлонист, двукратный призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв также подчеркнул, что Анфиса Резцова — уникальный атлет, каких в истории просто нет, и её уход — большая потеря для советского и российского спорта.

"Печальная новость для всех членов сборной СССР, России. Мы её знали - сильнейший характер, мощная, сильная, стойкая. Уверенная всегда в себе, с огромнейшим здоровьем. Она выполняла нагрузку даже, может быть, иногда больше, чем многие ребята", — рассказал спортсмен в беседе с телеканалом "Звезда".

Напомним, Анфиса Резцова скончалась 19 октября в возрасте 58 лет. С 15 октября прославленная спортсменка находилась в реанимации из-за проблем с сердцем.