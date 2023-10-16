6 опасных симптомов, когда нужно срочно показать глаза врачу

Если у вас близорукость или дальнозоркость, то, скорее всего, вы и так постоянно посещаете офтальмолога. Но когда проблемы с глазами дают о себе знать внезапно, они становятся, как минимум, неприятным сюрпризом. И поводом сходить к врачу — порой в тот же день.

1. Двоится в глазах

Такое бывает не только после бурной ночи. Изображение © Wikimedia Commons / Jonathan Trobe, M.D. - University of Michigan Kellogg Eye Center.

Это состояние называют диплопией: оно наступает из-за нарушения работы глазных мышц. Объекты в поле зрения удваиваются и частично перекрывают друг друга. Причины могут быть разными — от повреждения черепных нервов до отравления и даже рака. Бывает временная диплопия, когда человек вдрызг пьян или его сильно ударили по голове.

2. Появилось тёмное пятно в центре поля зрения

Центральная скотома. Изображение © Wikimedia Commons / Mick lucas

Участок с выпавшим полем зрения называют скотомой. Он возникает при глаукоме, рассеянном склерозе, гипертонии, отравлении химикатами, отслоении сетчатки, атрофии зрительного нерва. Главное — найти истинную причину. Если скотому лечить неправильно, человек может полностью ослепнуть.

3. Беспокоят вспышки в виде молний и искр

Глаз с участком отслоившейся сетчатки. Фото © Shutterstock

Такие симптомы указывают на отслоение сетчатки, которое возникает из-за её повреждения. Жидкость из стекловидного тела через разрыв проникает под сетчатку, и она отходит от сосудистой оболочки. Никакими лекарствами тут не помочь — нужна срочная операция, поэтому визит к врачу откладывать нельзя.

4. Больно смотреть на свет

Реакция на свет — один из тестов на сотрясение мозга. Фото © Wikimedia Commons / Staff Sgt. Jennifer Brofer

Боль и слёзы от попадания света в глаза — нормальное состояние после выхода из тёмного помещения. Но если оно длится долго, то это уже фотофобия. Возможных причин много — корь, краснуха, менингит, воспаления глаза, мигрень, катаракта, сотрясение мозга — и все они требуют медицинской помощи.

5. Радужка поменяла цвет

Такая пигментация радужки — симптом опасного переизбытка меди в организме. Фото © Wikimedia Commons / Sydney S. Gellis and Murray Feingold — Atlas of mental retardation syndromes; visual diagnosis of facies and physical findings

Цвет глаз может стать другим у любого человека, и обычно это происходит в детстве. Если вам уже больше трёх, а радужная оболочка изменилась, сходите к врачу. Это может быть симптомом опасного состояния — например появления родинки, воспалительного процесса или неврологического расстройства.

6. Ощущаются сухость, зуд, жжение

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза. Фото © Flickr / XenaDance