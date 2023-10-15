Эти 5 крылатых фраз говорил каждый, даже не подозревая, что родом они из советских мультиков

Советские мультики оставили неизгладимый след в истории анимации. Они не только радовали детей своими яркими персонажами и захватывающими сюжетами, но и привнесли в нашу культуру десятки выражений, которые активно используют люди разных поколений. Сегодня рассмотрим пять известных фраз из советских мультиков, которые моментально стали крылатыми.

1. "Ребята, давайте жить дружно!"

Какие крылатые фразы говорит каждый, не зная, что они из мультиков времён СССР? Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Мультфильм "Приключения кота Леопольда" стал настоящей классикой советской анимации. Серия о жизненных событиях добродушного кота Леопольда зарекомендовала себя как одна из самых любимых среди детей и взрослых. А фраза "Ребята, давайте жить дружно!" стала популярной и используется до сих пор, напоминая о важности согласия и солидарности. Причём многие ею пользуются, хотя даже никогда не смотрели легендарный мультик!

2. "Нас и здесь неплохо кормят!"

"Возвращение блудного попугая" — достояние Советского Союза. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

"Возвращение блудного попугая" — один из самых известных мультфильмов советской эпохи. Фраза "Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят!" была актуальной как в СССР, так и сейчас. Мораль проста: нужно находить радость и удовлетворение в любых обстоятельствах. Эта мысль помогает и сейчас.

3. "Спокойствие, только спокойствие!"

Любой человек, выросший в СССР, может по цитатам пересказать мультфильм "Малыш и Карлсон". Фото © Shutterstock

Советский мультфильм, снятый по мотивам повести Астрид Линдгрен, подарил нам не одну крылатую фразу. Конечно, речь идёт о любимой многими ленте "Малыш и Карлсон". Выражение "Спокойствие, только спокойствие!" говорили и говорят в стрессовых ситуациях, когда нужно подбодрить себя и окружающих. Ведь от лишних переживаний никому лучше не станет.

4. "Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь…"

"Кабы не было зимы" и другие крылатые выражения из советских мультфильмов. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

"Трое из Простоквашино" — знаменитая серия советских мультфильмов о приключениях трёх героев: маленького мальчика Фёдора, его кота Матроскина и пса Шарика. Авторы решили начать картину с фразы "Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь…" и не прогадали — спустя почти 50 лет после премьеры дети и взрослые используют коронное выражение полосатого кота.

5. "Мы строили, строили и наконец построили. Ура!"

Крокодил Гена и Чебурашка — иконы подражания времён СССР. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Хоть фраза очевидно говорит о стройке, её можно легко применить и по завершении любого долгого дела. И желательно с таким же наивным голосом, как и у (вы точно знаете, кто сказал это) Чебурашки! Если вдруг забыли: крокодил Гена со своим ушастым другом строил Дом дружбы, где каждый мог найти приятеля.