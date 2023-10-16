6 привычек, которые в СССР были нормой, а сегодня делать так стыдно

В нашем быстро меняющемся мире множество привычек и правил, которые когда-то были нормой в Советском Союзе, сегодня вызывают удивление, а иногда и косые взгляды. Рассмотрим шесть таких привычек, о которых сегодня пора забыть навсегда.

1. Беспокоиться, что о нас подумают соседи

Какие привычки времён СССР давно пора искоренить. Фото © ТАСС / Сергей Смольский

В СССР люди жили в более коллективистском обществе, где имело значение, что о них подумают другие. Думать, какого мнения о тебе соседи, было совершенно обычным. Теперь, конечно, такой подход не только уходит в прошлое, но даже критикуется. Каждый из нас имеет право на свою уникальность и свободу выражения. Мы должны осознать, что наше счастье и удовлетворение не может зависеть от мнения окружающих. Вместо того чтобы беспокоиться о том, что подумают о нас малознакомые люди, мы должны стремиться быть самими собой и делать то, что приносит нам радость и удовлетворение.

2. Перерабатывать

"Пятилетка за три года" и всё тому подобное — в СССР переработки были нормой и даже поощрялись государством. Люди старались выполнять планы и задания в кратчайшие сроки, часто работая на износ. Спустя десятилетия мы понимаем, что рабочая эффективность не всегда зависит от количества затраченного времени. Пора научиться находить баланс между работой и личной жизнью, чтобы сохранить здоровье — ментальное и физическое.

3. Хранить старую одежду десятилетиями

Что в СССР было нормой, а сегодня за это стыдно. Фото © ТАСС / Алексей Щукин

В СССР было принято долго хранить одежду и другие вещи, даже если они уже все истёрлись и, скорее всего, их больше никто никогда не наденет. Сегодня такое собирательство вызывает разве что насмешки. Важно научиться отпускать старое и освобождать место для нового и, простите, "свежей энергии". Не нужна вещь? Тогда отдайте её кому-нибудь или пустите на переработку.

4. Не использовать красивые вещи

В СССР люди часто хранили не только обычные, но и нередко красивые вещи вроде платьев и хрусталя для "особых случаев". Так, фарфор мог стоять в сервантах годами. Сегодня уже пора научиться по-настоящему наслаждаться жизнью и делать это по полной. Постепенно в головы наших граждан приходит осознание, что не стоит откладывать прекрасное на потом, — каждый день заслуживает красоты и радости.

5. Есть хлеб всегда и со всем

В СССР хлеб сопровождал почти все приёмы пищи — в условиях частого дефицита это был самый доступный способ сделать обед или ужин действительно сытными. Конечно, о действии на здоровье тогда особо не задумывались. Сейчас прилавки ломятся от разнообразия продуктов — и "добить" калорийность можно без дрожжей и глютена. Мы можем включать в свой рацион разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами, чтобы обеспечить нашему организму всё необходимое для его правильного функционирования.

6. Носить дома старые вещи

6 привычек времён СССР, которых у современных россиян быть не должно. Фото © ТАСС / Эдуард Котляков, И. Сапожков

В СССР носить старые вещи дома было обычным делом — ну не тратить же деньги на отдельную одежду, которую никто не увидит! Ни на кого впечатление производить не надо. Сегодня же одеваться дома в ветошь — дурной тон. Многие стремятся создать комфортное и стильное пространство в своих жилищах и носят не только удобную, но и стильную одежду. Шёлковый халатик, лёгкий спортивный костюм — всё это стоит своих денег, чтобы чувствовать себя красивыми не только "на людях".