Шли на вокзал: "Банда верблюдов" повторила сюжет "Мадагаскара", сбежав из цирка в Австрии
В Австрии сбежавших из цирка верблюдов поймали, когда они направлялись к вокзалу
В Австрии сбежавших из цирка верблюдов поймали, когда они направлялись к вокзалу. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Polizei Salzburg
В Зальцбурге восемь верблюдов сбежали из цирка из-за отключения электроэнергии. По данным Oe24, "банду" поймали на улице, когда она направлялась в сторону вокзала.
Стадо верблюдов идёт по дороге в Халлайне в Австрии. Видео © Salzburg24
Сюжет, похожий на американский мультфильм "Мадагаскар", развернулся минувшей ночью. Верблюды выбежали на дороги города Халлайн, и водители тут же стали снимать внезапно встретившихся на дороге беглецов.
"Незапланированная поездка продлилась недолго. Сбежавшие верблюды вскоре были остановлены их владельцами и спустя 15 минут с помощью полиции доставлены обратно в цирк. О пострадавших и материальном ущербе не сообщалось", — отмечает телеканал.
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