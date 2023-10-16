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16 октября, 13:28

Шли на вокзал: "Банда верблюдов" повторила сюжет "Мадагаскара", сбежав из цирка в Австрии

В Австрии сбежавших из цирка верблюдов поймали, когда они направлялись к вокзалу

<p>В Австрии сбежавших из цирка верблюдов поймали, когда они направлялись к вокзалу. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Polizei Salzburg</p>

В Австрии сбежавших из цирка верблюдов поймали, когда они направлялись к вокзалу. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Polizei Salzburg

В Зальцбурге восемь верблюдов сбежали из цирка из-за отключения электроэнергии. По данным Oe24, "банду" поймали на улице, когда она направлялась в сторону вокзала.

Стадо верблюдов идёт по дороге в Халлайне в Австрии. Видео © Salzburg24

Сюжет, похожий на американский мультфильм "Мадагаскар", развернулся минувшей ночью. Верблюды выбежали на дороги города Халлайн, и водители тут же стали снимать внезапно встретившихся на дороге беглецов.

"Незапланированная поездка продлилась недолго. Сбежавшие верблюды вскоре были остановлены их владельцами и спустя 15 минут с помощью полиции доставлены обратно в цирк. О пострадавших и материальном ущербе не сообщалось", — отмечает телеканал.

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Никита Осипов
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