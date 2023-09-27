Зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка в Подмосковье

Зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка "Изумрудный лес" в Подмосковье: мужчина пришёл покормить животное, но от испуга проткнул себе живот пнём.

По данным SHOT, 50-летний работник около десяти утра пошёл один кормить самца зубра. Когда мужчина зашёл в вольер, бык повернул голову в сторону гостя. Мужчина испугался резкого движения животного, отшатнулся назад, не удержался на ногах и упал прямо на пень с очень острыми краями.

В итоге сотрудник парка получил проникающее ранение брюшной полости. Из последних сил он начал звать коллег на помощь. Его госпитализировали и прооперировали. Следователи проводят проверку по факту случившегося.