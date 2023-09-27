Зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка в Подмосковье
Сотрудник сафари-парка в Подмосковье пострадал из-за зубра
Зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка "Изумрудный лес" в Подмосковье: мужчина пришёл покормить животное, но от испуга проткнул себе живот пнём.
По данным SHOT, 50-летний работник около десяти утра пошёл один кормить самца зубра. Когда мужчина зашёл в вольер, бык повернул голову в сторону гостя. Мужчина испугался резкого движения животного, отшатнулся назад, не удержался на ногах и упал прямо на пень с очень острыми краями.
В итоге сотрудник парка получил проникающее ранение брюшной полости. Из последних сил он начал звать коллег на помощь. Его госпитализировали и прооперировали. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, как четыре зубра, сбежавшие от местного фермера, держали в страхе жителей посёлков Зверево и Барышево в Выборгском районе Ленинградской области. Хозяин беглецов уверяет, что быки не представляют для окружающих угрозы. Тем не менее односельчане 600-килограммовых зверей, мягко говоря, побаиваются.
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