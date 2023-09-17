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17 сентября, 14:45

Четыре зубра-беглеца навели суету в посёлке под Петербургом

"Mash на Мойке": В Ленобласти сбежавшие зубры напугали жителей посёлка Зверево

Четыре зубра держат в страхе жителей посёлков Зверево и Барышево в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает "Mash на Мойке", месяц назад краснокнижные животные сбежали от местного фермера и теперь спокойно разгуливают на свободе.

Четыре зубра разгуливают по посёлку Барышево в Ленобласти. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Хозяин беглецов уверяет, что зубры не представляют для окружающих угрозы. Тем не менее односельчане 600-килограммовых зверей, мягко говоря, побаиваются. Между тем сегодня удалось поймать самца по прозвищу Крёстный — его уже вернули хозяину. Поймать остальных (Мухаил, Муром и девочка Муха) пока не удалось.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Ленобласти ловили страуса Стёпу, который сбежал от дрессировщицы после пожара. К счастью, огромную птицу, которая не на шутку испугала местных жителей, удалось быстро поймать и вернуть домой.

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Кадр из видео Telegram / Mash на Мойке

Наталья Исакова
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