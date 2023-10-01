В Чите собаки, сбежавшие из частного дома, чуть не загрызли девушку

В Чите девушку искусали четыре собаки, которые смогли выбежать со двора частного дома. Она рассказала "Чите.Ру", что это не первый случай "покушения" собак на местных жителей.

"У нас есть тропинка между улицами Ленской и Новопутейской. По ней ходят почти все жильцы девятиэтажного дома — это самый короткий путь. Утром я шла вдоль забора, и из калитки выбежали четыре собаки — они меня повалили и покусали ноги, четыре укуса до крови", — рассказала пострадавшая.

На крики о помощи прибежали соседи, которые помогли отогнать псов, а вот хозяева агрессивных питомцев выйти не удосужились, однако после нападения животные пропали. По словам девушки, собаки и до инцидента высовывались из-под забора и пытались цапнуть. Пострадавшая отметила, что по этой дороге дети ходят в школу, поэтому такие случаи необходимо пресекать, и написала заявление в полицию.