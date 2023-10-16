В Японии самолёт с сумоистами не смог взлететь из-за перевеса

В Японии самолёт с сумоистами, которые направлялись на спортивные соревнования, не смог взлететь из-за перевеса. О курьёзном случае сообщает издание The Japan News .

По его данным, накануне вылета сотрудники Japan Airlines узнали, что на один из рейсов зарегистрированы десятки борцов сумо. В среднем один спортсмен весил 120 килограммов, что намного больше, чем средний вес пассажира, который составляет 70 килограммов. Поэтому руководству авиакомпании пришлось организовать дополнительный рейс для части тяжеловесов. К слову, домой сумоисты полетели по той же схеме — разными рейсами.