В Японии самолёт с сумоистами не смог взлететь из-за перевеса
В Японии самолёт с сумоистами, которые направлялись на спортивные соревнования, не смог взлететь из-за перевеса. О курьёзном случае сообщает издание The Japan News.
По его данным, накануне вылета сотрудники Japan Airlines узнали, что на один из рейсов зарегистрированы десятки борцов сумо. В среднем один спортсмен весил 120 килограммов, что намного больше, чем средний вес пассажира, который составляет 70 килограммов. Поэтому руководству авиакомпании пришлось организовать дополнительный рейс для части тяжеловесов. К слову, домой сумоисты полетели по той же схеме — разными рейсами.
Ранее Лайф рассказывал, как пассажиру, который собирался с семьёй вернуться в Москву из Калининграда "Уральскими авиалиниями", пришлось пропустить свой рейс. Как оказалось, мужчина не смог сесть на самолёт из-за застрявшей в калибраторе сумки.
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON