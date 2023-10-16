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16 октября, 09:32

"Там лекарства для ребёнка": Пассажир "Уральских авиалиний" пропустил рейс из-за застрявшей сумки

Mash: Пассажир не попал на рейс в Москву из-за застрявшей в калибраторе сумки

Пассажиру, который собирался с семьёй вернуться в Москву из Калининграда "Уральскими авиалиниями", пришлось пропустить свой рейс. Как пишет Mash, мужчина не смог сесть на самолёт из-за застрявшей в калибраторе сумки.

Семья пытается попасть на рейс в Москву из Калининграда после того, как у них застряла сумка в калибраторе. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, мужчина положил сумку в калибратор, однако достать её оттуда не смог. При этом отмечается, что сотрудники авиакомпании не помогли пассажиру. Взамен они предложили два варианта: лететь без сумки или остаться в аэропорту.

Пассажир решил отказаться от полёта. Он пояснил, что в застрявшей сумке находятся тёплые вещи ребёнка и необходимые ему лекарства. В итоге жена мужчины улетела с ребёнком в столицу без него.

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Ранее Лайф писал, что четырёхлетний мальчик с инвалидностью из Тюмени не смог попасть к московскому врачу из-за авиакомпании "Победа", которая не отыскала для больного ребёнка места в самолёте, хотя посадочный билет у него был. После непродолжительного спора на борт посадили двух девушек, а родителям пришлось отправиться домой. Инцидентом заинтересовалась местная транспортная прокуратура.

Обложка ©

Telegram / Mash

Дарья Нарыкова
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