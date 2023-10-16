"Там лекарства для ребёнка": Пассажир "Уральских авиалиний" пропустил рейс из-за застрявшей сумки

Пассажиру, который собирался с семьёй вернуться в Москву из Калининграда "Уральскими авиалиниями", пришлось пропустить свой рейс. Как пишет Mash, мужчина не смог сесть на самолёт из-за застрявшей в калибраторе сумки.

Семья пытается попасть на рейс в Москву из Калининграда после того, как у них застряла сумка в калибраторе. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, мужчина положил сумку в калибратор, однако достать её оттуда не смог. При этом отмечается, что сотрудники авиакомпании не помогли пассажиру. Взамен они предложили два варианта: лететь без сумки или остаться в аэропорту.

Пассажир решил отказаться от полёта. Он пояснил, что в застрявшей сумке находятся тёплые вещи ребёнка и необходимые ему лекарства. В итоге жена мужчины улетела с ребёнком в столицу без него.