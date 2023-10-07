Ребёнка-инвалида с билетом не посадили на самолёт "Победы" в Тюмени

Четырёхлетний житель Тюмени с инвалидностью не смог попасть к московскому врачу из-за действий авиакомпании "Победа", которая не нашла для больного ребёнка с билетом места в самолёте. Об инциденте местному изданию 72.ru рассказали родители мальчика.

По словам отца малыша, всё произошло 6 октября. Семья заранее приобрела билеты на рейс в столицу, где перенёсший операцию ребёнок должен был встретиться с врачом. Однако на стойке регистрации супругов и их сына ждала неприятная новость. Выяснилось, что посадки ожидает пять человек, тогда как мест на борту авиалайнера всего четыре.

"Билеты мы купили за три дня до полёта. Приехали в аэропорт в 06:00, рейс — в 06:55. По регламенту регистрация заканчивается за 40 минут. Мы на стойку подошли в 06:13. Там женщины, которые тоже пришли на посадку, сообщили, что регистрация закончена 15 минут назад. Дождались сотрудника аэропорта, у нас возник конфликт. Она сказала: "Я готова открыть регистрацию. Но у нас всего четыре места". А на стойке нас пять стоит", — цитирует портал папу ребёнка.

После непродолжительного спора посадить на самолёт было решено двух девушек, тогда как родителям и мальчику пришлось отправиться домой. В издании уточнили, что инцидентом уже заинтересовалась региональная транспортная прокуратура, которая взяла ситуацию на контроль.