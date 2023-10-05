На рейсе "Аэрофлота" пассажир вонзил вилку в соседа, который раскачивал сиденье
SHOT: Пассажир "Аэрофлота" набросился на попутчика с металлической вилкой
Пассажир "Аэрофлота" набросился с металлической вилкой на соседа спереди во время рейса из Бангкока в Москву. Как пишет SHOT, дебошира выбесило, что мужчина качал сиденье, пока тот ел.
Как Алексей Ф. пронёс на борт металлическую вилку, выясняется. Фото © SHOT
35-летний житель Хабаровска Алексей Ф. откинул столик, чтобы спокойно поесть во время долгого перелёта. Но сосед постоянно шевелился и шатал его еду. Алексей психанул, схватил вилку и со всей силы начал вонзать её в пассажира. Он успел ударить три раза — в плечо, грудь и спину.
Бортпроводники отобрали у буйного пассажира вилку, связали его и заковали в пластмассовые наручники. После посадки в Шереметьево его передали полицейским. Откуда у дебошира взялась металлическая вилка, выясняется.
Ранее Лайф рассказывал, как на Урале заскучавший мужчина сообщил о готовящемся теракте в аэропорту и нарвался на уголовку. Мужчина был пьян и захотел посмотреть, как быстро полицейские отреагируют на его заявление. А пассажир самолёта Петербург – Минводы на днях убил своего попутчика за замечание.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская