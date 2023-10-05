На рейсе "Аэрофлота" пассажир вонзил вилку в соседа, который раскачивал сиденье

Пассажир "Аэрофлота" набросился с металлической вилкой на соседа спереди во время рейса из Бангкока в Москву. Как пишет SHOT, дебошира выбесило, что мужчина качал сиденье, пока тот ел.

Как Алексей Ф. пронёс на борт металлическую вилку, выясняется. Фото © SHOT

35-летний житель Хабаровска Алексей Ф. откинул столик, чтобы спокойно поесть во время долгого перелёта. Но сосед постоянно шевелился и шатал его еду. Алексей психанул, схватил вилку и со всей силы начал вонзать её в пассажира. Он успел ударить три раза — в плечо, грудь и спину.