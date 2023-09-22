На Урале заскучавший мужчина сообщил о готовящемся теракте в аэропорту и нарвался на уголовку

Пассажир авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщил о якобы готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Мужчина был пьян и захотел посмотреть, как быстро полицейские отреагируют на его заявление.

Как пишет SHOT, инцидент произошёл 21 сентября. Уточняется, что 50-летний мужчина прилетел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург рано утром и весь день выпивал алкоголь в ресторанах аэропорта. Вечером он решил развлечь себя: позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные готовят теракт в аэропорту Кольцово.

Правоохранители не нашли взрывчатки, но быстро обнаружили и задержали звонившего мужчину. Он рассказал, что ему стало скучно и он решил проверить работу полиции. При этом он не смог пояснить, зачем он провёл весь день в аэропорту — у него не было никаких пересадок.

Выяснилось, что в прошлом задержанный был судим за езду в нетрезвом виде. Кроме того, в отношении мужчины возбуждали уголовные дела за неуплату алиментов, мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.