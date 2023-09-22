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22 сентября, 08:06

На Урале заскучавший мужчина сообщил о готовящемся теракте в аэропорту и нарвался на уголовку

В Екатеринбурге пьяный пассажир от скуки сообщил полиции о теракте в аэропорту

<p>Мужчина, ложно сообщивший о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, ложно сообщивший о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Обложка © Telegram / SHOT

Пассажир авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщил о якобы готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга. Мужчина был пьян и захотел посмотреть, как быстро полицейские отреагируют на его заявление.

Как пишет SHOT, инцидент произошёл 21 сентября. Уточняется, что 50-летний мужчина прилетел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург рано утром и весь день выпивал алкоголь в ресторанах аэропорта. Вечером он решил развлечь себя: позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные готовят теракт в аэропорту Кольцово.

Правоохранители не нашли взрывчатки, но быстро обнаружили и задержали звонившего мужчину. Он рассказал, что ему стало скучно и он решил проверить работу полиции. При этом он не смог пояснить, зачем он провёл весь день в аэропорту — у него не было никаких пересадок.

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Выяснилось, что в прошлом задержанный был судим за езду в нетрезвом виде. Кроме того, в отношении мужчины возбуждали уголовные дела за неуплату алиментов, мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково пьяный мужчина заявил, что в самолёте находится бомба. Так он решил задержать рейс во Владивосток из-за страха перед полётами.

Илья Суриков
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