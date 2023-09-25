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24 сентября, 23:11

Тараканы по лицу: В Новосибирске мать-алкоголик держит сына-инвалида в ужасных условиях

Жительница Новосибирска содержит сына-инвалида в квартире с мухами и тараканами

В Новосибирске женщина содержит сына-инвалида в неприемлемых для проживания условиях. Как сообщили в группе АСТ-54 во "ВКонтакте", в квартире "полнейшая антисанитария" и горы тараканов.

Жительница Новосибирска содержит сына-инвалида в квартире с мухами и тараканами. Видео © VK / АСТ-54

На прилагающихся к сообщению кадрах по мужчине, лежащему в кровати на ободранном матрасе, и по стенам квартиры ползают насекомые. По словам автора, это происходит в муниципальной квартире по улице Выборной. У хозяйки, предположительно, психические отклонения и проблемы с алкоголем. Она тащит в дом мусор, а ранее у неё изъяли шесть десятков кошек.

Соседи неоднократно жаловались в надзорные органы, но никаких мер принято не было. Приходил ответ, что с жильцами проведена профилактическая беседа.

"Его там жрут мухи и тараканы, соседи пишут, что его плохо кормят или не кормят вообще из-за приступов эпилепсии. Хотелось бы как-то помочь данному молодому человеку", — пишет автор обращения.

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А ранее известный психиатр Николай Макроцкий и его сын-инвалид были найдены мёртвыми в квартире в городе Берёзовском Свердловской области. Следов применения холодного и огнестрельного оружия обнаружено не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обложка ©

VK / АСТ-54

Лариса Сафронова
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