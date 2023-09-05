Держала под водой, пока не умерла: В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной
СК: В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной и сама вызвала врачей
В Краснодаре местная жительница утопила собственную дочь в ванной, а затем сама вызвала врачей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, женщина держала двухлетнюю девочку под водой, пока та не перестала дышать.
В Краснодаре местная жительница утопила собственную дочь в ванной. Видео © СК по Краснодарскому краю
"По данным следствия, сегодня днём женщина и ребёнок находились дома одни. В какой-то момент злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила её в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни", — сообщили в ведомстве.
Когда девочка перестала дышать, женщина вытерла руки о полотенце и вызвала экстренную службу. Следователи территориального отдела и криминалист краевого управления СКР осмотрели место происшествия и назначили полный комплекс судебных экспертиз.
В отношении матери завели уголовное дело, сейчас она задержана. Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал, что в июле в реке Которосль Ярославской области нашли тело десятимесячного ребёнка с признаками насильственной смерти. В результате выяснилось, что девочку утопила собственная мать. Причём она воспитывала с мужем ещё двоих сыновей трёх и семи лет. На днях стало известно, что женщина умерла.
t.me / СК по Краснодарскому краю