Держала под водой, пока не умерла: В Краснодаре женщина утопила двухлетнюю дочь в ванной

В Краснодаре местная жительница утопила собственную дочь в ванной, а затем сама вызвала врачей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, женщина держала двухлетнюю девочку под водой, пока та не перестала дышать.

В Краснодаре местная жительница утопила собственную дочь в ванной. Видео © СК по Краснодарскому краю

"По данным следствия, сегодня днём женщина и ребёнок находились дома одни. В какой-то момент злоумышленница, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила её в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни", — сообщили в ведомстве.

Когда девочка перестала дышать, женщина вытерла руки о полотенце и вызвала экстренную службу. Следователи территориального отдела и криминалист краевого управления СКР осмотрели место происшествия и назначили полный комплекс судебных экспертиз.

В отношении матери завели уголовное дело, сейчас она задержана. Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.