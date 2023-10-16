Дядя Ефремова завещал своё состояние семье мужчины, погибшего в ДТП с участием актёра
Дядя Ефремова завещал своё состояние семье мужчины, погибшего в ДТП в Москве
Родной дядя актёра Михаила Ефремова, концертмейстер Александр Покровский, завещал своё состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП, спровоцированном артистом. А квартиру в центре Москвы он оставил государству. Об этом Лайфу рассказал адвокат Александр Добровинский. При этом дядя Ефремова умер ещё полтора года назад, а его расписки принёс неизвестный "юрист".
По словам адвоката, в бюро пришёл неизвестный человек, который представился юристом. Он оставил пакет с расписками, предположительно, 79-летнего дяди Ефремова — брата матери артиста. В одной из них Покровский просит передать все деньги, которые останутся после его смерти, семье погибшего в аварии с Ефремовым водителя-экспедитора Сергея Захарова.
"В другой расписке указано, что господин Покровский своё недвижимое имущество, а именно квартиру на Тверской улице, передаёт Правительству города Москвы", — рассказал Добровинский.
Известно, что это жильё площадью 123 квадратных метра, которое дядя артиста якобы оставил государству, находится буквально в двух километрах от Кремля и стоит более 50 миллионов рублей. В расписке указано, что другое завещание, написанное в пользу Михаила Ефремова, считается недействительным, поскольку оно якобы было составлено под давлением актёра.
"Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение, заниматься этим вопросом или нет", — заключил адвокат.
По данным SHOT, дядя Михаила Ефремова, от чьего имени было написано новое завещание, умер полтора года назад в результате инсульта. Александра Покровского не стало 7 июня 2022 года. При этом завещание якобы было написано им за два месяца до его смерти, 11 апреля, но известно о нём стало только сейчас.
Напомним, 8 июня 2020 года в Москве внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и влетел в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Пострадавший водитель был госпитализирован, но умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам колонии, однако позднее срок был сокращён на полгода — до семи с половиной лет. Актёр и священник Иван Охлобыстин считает, что Михаила Ефремова могут выпустить на свободу по УДО уже летом 2024 года.
ТАСС / Артём Геодакян