Дядя Ефремова завещал своё состояние семье мужчины, погибшего в ДТП с участием актёра

Родной дядя актёра Михаила Ефремова, концертмейстер Александр Покровский, завещал своё состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП, спровоцированном артистом. А квартиру в центре Москвы он оставил государству. Об этом Лайфу рассказал адвокат Александр Добровинский. При этом дядя Ефремова умер ещё полтора года назад, а его расписки принёс неизвестный "юрист".

По словам адвоката, в бюро пришёл неизвестный человек, который представился юристом. Он оставил пакет с расписками, предположительно, 79-летнего дяди Ефремова — брата матери артиста. В одной из них Покровский просит передать все деньги, которые останутся после его смерти, семье погибшего в аварии с Ефремовым водителя-экспедитора Сергея Захарова.





"В другой расписке указано, что господин Покровский своё недвижимое имущество, а именно квартиру на Тверской улице, передаёт Правительству города Москвы", — рассказал Добровинский.

Известно, что это жильё площадью 123 квадратных метра, которое дядя артиста якобы оставил государству, находится буквально в двух километрах от Кремля и стоит более 50 миллионов рублей. В расписке указано, что другое завещание, написанное в пользу Михаила Ефремова, считается недействительным, поскольку оно якобы было составлено под давлением актёра.

"Что с этим делать, пока сложно сказать, так как непонятно, насколько это реальные завещания. Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение, заниматься этим вопросом или нет", — заключил адвокат.