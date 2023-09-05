Охлобыстин рассказал, что у Ефремова выпали нижние зубы в колонии

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за гибель человека в ДТП в центре Москвы, нормально себя чувствует, только испытывает проблемы с зубами. О его состоянии здоровья рассказал сценарист, актёр Иван Охлобыстин.

"Всё нормально, он (Ефремов. — Прим. Лайфа) поправил своё здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить", — сказал артист в беседе с ТАСС.

По словам Охлобыстина, он вместе с музыкантом Гариком Сукачёвым часто навещает Ефремова, который отбывает наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом. Актёр также надеется, что его коллега сможет вернуться на сцену после освобождения.

"Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссёр, он человек театра, настоящего театра", — подчеркнул Охлобыстин.