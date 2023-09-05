Охлобыстин рассказал, что у Ефремова выпали нижние зубы в колонии
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за гибель человека в ДТП в центре Москвы, нормально себя чувствует, только испытывает проблемы с зубами. О его состоянии здоровья рассказал сценарист, актёр Иван Охлобыстин.
"Всё нормально, он (Ефремов. — Прим. Лайфа) поправил своё здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить", — сказал артист в беседе с ТАСС.
По словам Охлобыстина, он вместе с музыкантом Гариком Сукачёвым часто навещает Ефремова, который отбывает наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом. Актёр также надеется, что его коллега сможет вернуться на сцену после освобождения.
"Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссёр, он человек театра, настоящего театра", — подчеркнул Охлобыстин.
Кроме того, он выразил надежду, что Ефремов сможет вернуться к работе в театре "Современник" в качестве режиссёра, поскольку это "родной его дом" и он там сейчас очень нужен. В данный момент появляются новые режиссёры, но Ефремов не помешал бы культуре, заметил Охлобыстин.
Ранее сообщалось, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы. Однако затем актёр передумал. СМИ узнали, с чем связано это решение известного артиста.
Напомним, ДТП с актёром произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Спустя некоторое время мужчина умер в больнице от полученных травм. Суд признал артиста виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет. Недавно актёр Иван Охлобыстин заявил, что Ефремов хотел отправиться в зону СВО, но его якобы не взяли из-за плохого здоровья.
ТАСС / Сергей Бобылев