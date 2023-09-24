Охлобыстин допустил, что Ефремов может выйти на свободу уже в следующем году

Михаила Ефремова могут выпустить на свободу по УДО уже летом 2024 года, надеется актёр и священник Иван Охлобыстин. По его словам, заключённый уже достаточно пострадал за содеянное.

"Он сам по себе человек очень совестливый, и худшее наказание для него — это его собственные терзания", — сказал он в интервью kp.ru.

Охлобыстин напомнил, что в колонии у Ефремова выпали нижние зубы, а импланты в условиях заключения поставить невозможно. Вся эта ситуация, добавил актёр, — "катастрофа". Причём Ефремов — христианин и "очень хороший человек", добавил его коллега.