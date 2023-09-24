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24 сентября, 09:44

Охлобыстин допустил, что Ефремов может выйти на свободу уже в следующем году

Иван Охлобыстин понадеялся, что Михаила Ефремова выпустят летом 2024 года по УДО

Михаила Ефремова могут выпустить на свободу по УДО уже летом 2024 года, надеется актёр и священник Иван Охлобыстин. По его словам, заключённый уже достаточно пострадал за содеянное.

"Он сам по себе человек очень совестливый, и худшее наказание для него — это его собственные терзания", сказал он в интервью kp.ru.

Охлобыстин напомнил, что в колонии у Ефремова выпали нижние зубы, а импланты в условиях заключения поставить невозможно. Вся эта ситуация, добавил актёр, — "катастрофа". Причём Ефремов — христианин и "очень хороший человек", добавил его коллега.

"Я его очень люблю. Ну что тут добавить? Со всеми может случиться, не дай бог, но загадывать нельзя", — добавил он.

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Лайф писал, что Михаил Ефремов попросил заменить заключение на принудительные работы. Однако потом актёр передумал. СМИ узнали, с чем связано это решение. А недавно Иван Охлобыстин рассказал, что у Ефремова в колонии выпали нижние зубы.

Напомним, 8 июня 2020 года в Москве внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и влетел в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Он был госпитализирован, но умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил его к восьми годам колонии, однако позднее срок был сокращён на полгода — до семи с половиной лет.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Матвей Константинов
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