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22 октября, 07:26

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение машин по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое было временно перекрыто утром 22 октября, восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 09:52 по московскому времени.

На 18 дней раньше: Движение на Крымском мосту открыли по всем четырём полосам

На 18 дней раньше: Движение на Крымском мосту открыли по всем четырём полосам

Напомним, 22 октября в 08:50 утра стало известно о приостановке движения по Крымскому мосту в сторону Керчи. Вероятно, дорогу перекрыли из-за ремонтных работ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Дарья Нарыкова
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