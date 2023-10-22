На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение машин по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое было временно перекрыто утром 22 октября, восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 09:52 по московскому времени.
Напомним, 22 октября в 08:50 утра стало известно о приостановке движения по Крымскому мосту в сторону Керчи. Вероятно, дорогу перекрыли из-за ремонтных работ.
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ТАСС / Сергей Мальгавко