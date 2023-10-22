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22 октября, 06:18

На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение в сторону Керчи

Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто. Об этом утром в воскресенье, 22 октября, сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:50 по московскому времени.

По некоторым данным, приостановка движения транспорта связана с ремонтными работами.

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Ранее Лайф писал, что на 18 дней раньше намеченного срока завершились работы на Крымском мосту, который был повреждён в результате украинской диверсии. Об этом рассказал зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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