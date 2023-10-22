На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение в сторону Керчи
Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто. Об этом утром в воскресенье, 22 октября, сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:50 по московскому времени.
По некоторым данным, приостановка движения транспорта связана с ремонтными работами.
Ранее Лайф писал, что на 18 дней раньше намеченного срока завершились работы на Крымском мосту, который был повреждён в результате украинской диверсии. Об этом рассказал зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.
ТАСС / Сергей Мальгавко