На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение в сторону Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто. Об этом утром в воскресенье, 22 октября, сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыто", — говорится в сообщении, опубликованном в 08:50 по московскому времени.

По некоторым данным, приостановка движения транспорта связана с ремонтными работами.