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14 октября, 10:14

На 18 дней раньше: Движение на Крымском мосту открыли по всем четырём полосам

Хуснуллин: Движение по четырём полосам Крымского моста восстановили досрочно

На 18 дней раньше намеченного срока завершились работы на Крымском мосту, который был повреждён в результате украинской диверсии. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

На Крымском мосту открылось автомобильное движение. Видео © t.me / Марат Хуснуллин

Он рассказал, что вся работа длилась меньше трёх месяцев, по итогам которой специалисты демонтировали два повреждённых пролёта и надвинули новые. Для этого потребовалось 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.

"Движение по левой части мы открыли 14 сентября — на день раньше. Правую часть, как докладывали президенту, планировали восстановить 1 ноября. Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков!" — подчеркнул чиновник в своём телеграм-канале.

Хуснуллин добавил, что Крымский мост открылся в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, а также поблагодарил сотрудников Росавтодора и ФКУ Упрдор "Тамань" за "высокий уровень профессионализма и преданность делу".

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Как уже рассказывал Лайф, второй теракт на Крымском мосту, после которого вновь пришлось проводить ремонтные работы, произошёл утром 17 июля. В результате украинской диверсии погибли супруги из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Как заявил американский журналист Сеймур Херш, администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Николь Вербер
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