На 18 дней раньше: Движение на Крымском мосту открыли по всем четырём полосам

На 18 дней раньше намеченного срока завершились работы на Крымском мосту, который был повреждён в результате украинской диверсии. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

На Крымском мосту открылось автомобильное движение. Видео © t.me / Марат Хуснуллин

Он рассказал, что вся работа длилась меньше трёх месяцев, по итогам которой специалисты демонтировали два повреждённых пролёта и надвинули новые. Для этого потребовалось 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.

"Движение по левой части мы открыли 14 сентября — на день раньше. Правую часть, как докладывали президенту, планировали восстановить 1 ноября. Но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков!" — подчеркнул чиновник в своём телеграм-канале.