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13 сентября, 06:57

Захарова пообещала жёсткий ответ Киеву на атаки по Крымскому мосту

Захарова: Ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жёсткий ответ Москвы на любые возможные атаки ВСУ по Крымскому мосту.

"Ответ, если это произойдёт, на всё, что они (представители Украины. — Прим. Лайфа) наговорили, будет жёстким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", — сказала дипломат на полях Восточного экономического форума.

Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Восемь украинских дронов уничтожены силами ПВО над Чёрным морем вблизи Крыма

Кстати, ранее аналитик объяснил, почему Киев "перемкнуло" на Крымском мосту. По его словам, он стал для украинских властей настоящей идеей фикс и целью номер один ещё тогда, когда существовал лишь на бумаге в виде проекта.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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