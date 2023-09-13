Захарова пообещала жёсткий ответ Киеву на атаки по Крымскому мосту

"Ответ, если это произойдёт, на всё, что они (представители Украины. — Прим. Лайфа) наговорили, будет жёстким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", — сказала дипломат на полях Восточного экономического форума.