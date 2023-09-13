Захарова пообещала жёсткий ответ Киеву на атаки по Крымскому мосту
Захарова: Ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жёстким
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жёсткий ответ Москвы на любые возможные атаки ВСУ по Крымскому мосту.
"Ответ, если это произойдёт, на всё, что они (представители Украины. — Прим. Лайфа) наговорили, будет жёстким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", — сказала дипломат на полях Восточного экономического форума.
Кстати, ранее аналитик объяснил, почему Киев "перемкнуло" на Крымском мосту. По его словам, он стал для украинских властей настоящей идеей фикс и целью номер один ещё тогда, когда существовал лишь на бумаге в виде проекта.
ТАСС / Сергей Мальгавко