В МИД назвали число отказавшихся от российского паспорта и принятых в гражданство РФ за рубежом

Около 4,4 тысячи человек отказались от гражданства России в этом году. Такие данные озвучил директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов.

"Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тысячи человек, что сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года — 4,3 тысячи человек", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Климов добавил, что за первые девять месяцев этого года в гражданство России за границей приняли 15,1 тысячи человек: в основном это дети, которые рождены в смешанных браках. Кроме того, он сообщил, что за тот же период загранучреждения России удостоверили гражданство по рождению у 12,5 тысячи детей. По словам Климова, в прошлом году такие показатели составили 23,5 и 13,6 тысячи человек.