В Финляндии могут запретить россиянам иметь два гражданства

Кандидат в президенты Финляндии экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто призвал потребовать от россиян, претендующих на финское гражданство, отказываться от паспорта РФ. В интервью изданию Lapin Kansa он заявил, что "возникает несоответствие" в ситуации, когда Россия считает обладателей гражданства разных стран только своими гражданами.

По словам Хаависто, трудность заключается в условиях украинского конфликта. Он полагает, что человек может попасть в ситуацию, когда его будут признавать только гражданином РФ. В то же время кандидат в президенты не хочет забирать у россиян возможность подавать заявление на получение гражданства Финляндии. Хаависто считает, что при получении нового россиянам лучше отказаться от старого.

Хаависто является одним из фаворитов предстоящих в следующем году выборов президента Финляндии.