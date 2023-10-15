В Финляндии могут запретить россиянам иметь два гражданства
Кандидат в президенты Финляндии хочет запретить россиянам совмещать гражданство
Кандидат в президенты Финляндии экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто призвал потребовать от россиян, претендующих на финское гражданство, отказываться от паспорта РФ. В интервью изданию Lapin Kansa он заявил, что "возникает несоответствие" в ситуации, когда Россия считает обладателей гражданства разных стран только своими гражданами.
По словам Хаависто, трудность заключается в условиях украинского конфликта. Он полагает, что человек может попасть в ситуацию, когда его будут признавать только гражданином РФ. В то же время кандидат в президенты не хочет забирать у россиян возможность подавать заявление на получение гражданства Финляндии. Хаависто считает, что при получении нового россиянам лучше отказаться от старого.
Хаависто является одним из фаворитов предстоящих в следующем году выборов президента Финляндии.
Ранее Лайф писал, что бывшие граждане США требуют вернуть им деньги за отказ от гражданства. От паспорта отказываются многие американцы, так как они должны платить налоги, даже если не проживают в стране.
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