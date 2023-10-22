Сигналы на расстоянии: 6 примет, что кто-то о вас часто думает

Бывает, невольно вспоминаешь о человеке, с которым уже давно не поддерживаешь связь. В такие моменты интересно узнать: а думает ли он обо мне тоже прямо сейчас? На самом деле в большинстве случаев это даже можно выяснить. Мы собрали для вас реальные приметы, которые ответят на этот животрепещущий вопрос. Если хотя бы некоторые из них вы замечали, то не стоит это игнорировать. Кому-то вы явно не безразличны.

1. Частое появление во снах

Если в ваших снах регулярно появляется один и тот же человек — это явный признак того, что он о вас часто думает. Фото © Shutterstock

Сны — это сложное проявление наших мыслей, чувств и переживаний, поэтому неоднократные встречи с кем-то во сне могут свидетельствовать о том, что между вами существует духовная связь. Если конкретный знакомый зачастил своим появлением в ваши сны, вероятно, что он часто о вас вспоминает именно по ночам. Так как время перед сном обладает особенным настроем — значит, что в сознании того, кто о вас думает, вы занимаете отдельное место. Особенно действенна и правдива эта примета с четверга на пятницу.

2. У вас горят или чешутся уши

Многие считают это простой приметой, но нельзя отрицать тот факт, что наше тело и мозг тесно связаны. Но мы не всегда способны понять как. Если уши начали вдруг гореть или чесаться на ровном месте, о вас явно кто-то думает. Считается, что, когда чешется левое ухо, кто-то обсуждает ваши недостатки. Если же левое ухо чешется и покраснело, человек может отвратительно о вас отзываться. Наоборот, правое ухо, которое горит или чешется, говорит о том, что вас кто-то любит, хорошо отзывается и поддерживает.

3. Внезапные воспоминания об этом человеке

Неожиданные флешбэки о той или иной личности в голове указывают на то, что этот человек о вас размышляет. Фото © Freepik

Бывает так, что у человека возникают странные ощущения, предчувствия, внезапные воспоминания о каком-то знакомом, а происходит это тогда, когда тот задумывается о вас. В таком случае появляются и внезапные приливы грусти и тоски. Кстати, определить, думает ли кто-нибудь о вас в данную минуту, можно с помощью несложного гадания. Понадобится листок бумаги, на котором следует написать имя интересующего человека, и поджечь его ровно посередине. Затем надо обратить внимание на поведение пламени: если оно повернуло в левую сторону, значит, этот человек часто вспоминает вас, в правую — недавно размышлял, а равномерное горение во все стороны говорит о полном равнодушии.

4. Необъяснимые мурашки или дрожь

Мурашки и мандраж — это вполне ощутимые маркеры. Их появление в тёплом помещении и спокойной обстановке тоже свидетельствуют о том, что кто-то много о вас размышляет. Эти ощущения возникают как гром среди ясного неба и говорят о невысказанной энергетической связи.

5. Вы постоянно встречаете одну и ту же личность

Есть такая примета: если вы постоянно встречаете человека на улице в местах, где его точно быть не должно — он думает о вас и подсознательно призывает поразмыслить о нём в ответ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев

Если вы раз за разом с завидной периодичностью случайно встречаете человека в неожиданных местах — это срабатывает телепатия. Он о вас думал и таким вот образом призвал в свою жизнь. Такая же ситуация происходит тогда, когда вы видите его в каждом прохожем.

6. Икота