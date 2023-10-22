"Рожа наперекосяк": Андрей Губин признался в проблемах с личной жизнью из-за тяжёлой болезни Некогда популярный певец Андрей Губин вынужден вести затворнический образ жизни из-за тяжёлого заболевания, которое не только не даёт ему петь, но и мешает устраивать личную жизнь. 21 октября, 22:41 Певец Андрей Губин. Обложка © VK / andreygubinru

Последние 15 лет певец и композитор Андрей Губин практически не выходит на сцену и в свет. Как оказалось, звезда 90-х страдает тяжёлым заболеванием, которое не даёт ему вести привычный для певца образ жизни. Лайф рассказывает подробнее, как сейчас живёт автор хита "Зима-холода" и "Девушки, как звёзды".

Жуткая болезнь

Впервые о своей болезни Губин рассказал несколько лет назад в интервью Андрею Малахову на канале "Россия-2". Врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица. Эту болезнь ещё называют "лицевая боль". Она характеризуется симптомами глазных, нервных, зубных или ЛОР-заболеваний, которые сопровождаются сильной и повторяющейся болью в одной половине лица или в области глаза. Прозопалгия является хроническим заболеванием, проявляющимся приступами.

— Мне двигаться и дышать тяжело. Раньше в народе это называлось грудной жабой. А лечить её надо только спортом. Ещё врачи сказали, что у меня сердечная сумка не на своём месте. У меня сердце бьётся с перебоями, я боюсь умереть каждый день, но я столько лет не умираю и думаю: интересно, всё-таки кто-то нас защищает, — сказал певец.

Андрей Губин в интервью Андрею Малахову описал симптомы своей болезни. Фото © smotrim.ru / Малахов

Также Губин признался Малахову, что проблемы начались у него ещё в 26 лет, когда он начал делать себе модные в то время уколы красоты. Именно они повредили ему лицевой нерв. Кроме того, врачи к главным причинам прозопалгии относят недосыпание, переутомление и хронический стресс, которые зачастую сопровождают популярных людей.

Певец тяжело переживает эту болезнь, которая лишила его радости жизни. Одно время он лечился в клинике от депрессии. Ведь любые громкие звуки или шум доставляют сильную боль артисту. Из-за этого он много лет ведёт затворнический образ жизни. Даже снимал дом в Подмосковье, чтобы жить в тишине и комфорте. Продолжительное время находился в Египте, где лечил спину.

— Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую, — сетовал артист в интервью Пятому каналу.

"Рожа наперекосяк от шума"

Сейчас Губин вновь прервал молчание и рассказал, что вернулся в свою московскую квартиру и намерен найти вторую половинку. Ведь 49-летний певец, у которого было огромное количество фанаток по всей стране, так ни разу и не состоял в браке и не имеет детей.

Андрей Губин с участницами группы "Блестящие" Юлией Ковальчук и Ириной Лукьяновой в начале 2000-х годов. Фото © VK / andreygubinru

— Я одинокий человек, в основном бываю дома, но иногда делаю вылазки — на мероприятия и в сторону женского пола. Но не складывается у меня. Я ещё в себе ищу проблему в первую очередь, — признался Андрей в интервью Woman.ru.

Однако болезнь часто мешает ему жить полноценной жизнью и встречаться с девушками.

— Бывает так: встал утром, а вокруг всё гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какая встреча? — объясняет Губин. — Я, конечно, не как Карлсон, в расцвете сил. Но пока могу поставить плюсик, что в активном поиске. Человек не должен быть один.

И у Губина даже есть пассия, с которой он знаком уже три года.

— У меня нет долговременных отношений, но у меня есть девушка, которая мне очень, очень, очень нравится. Мы с ней знакомы уже три года. За три года она мне ещё ни разу не надоела. Это грубо звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении трёх лет. Просто мы не так много общаемся, как мне хотелось бы. В принципе, может, всё в моих руках, я смогу что-то изменить. Во всяком случае, какие-то шаги я предпринимаю, — разоткровенничался певец в интервью Пятому каналу.

Певец Андрей Губин у себя дома, 2004 год. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Возможно, именно любовь поможет изменить жизнь талантливого музыканта, написавшего десятки хитов не только для себя, но и таких звёзд, как Жанна Фриске, Кристина Орбакайте и Сосо Павлиашвили. Тем более сейчас крайне востребованы исполнители 90-х и нулевых. А ещё в следующем году у Губина юбилей — 50 лет. Это отличный повод, чтобы вернуться на сцену и порадовать своих поклонников.

Авторы Кира Громова