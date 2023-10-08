Свернули шею и вынесли на улицу: Шокирующая версия гибели экс-солиста "Иванушек" 25 лет назад не стало солиста "Иванушек International" Игоря Сорина. Следствие списало всё на суицид, но мать певца уверена в спланированном убийстве сына. Лайф рассказывает подробности. 7 октября, 22:41 Обложка © Youtube / ИГОРЬ СОРИН Приглашение к жизни

В 90-е годы группа "Иванушки International" была одной из самых популярных на российской эстраде. Солисты собирали стадионы, а безумные фанатки преследовали их повсюду. Золотым составом считается Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин. Последний погиб при трагических обстоятельствах, которые даже спустя 25 лет до конца до сих пор не раскрыты.

Группа Иванушки International в 90-е. Фото © Vk / Игорь Сорин — легенда поколения

1 сентября 1998 года Сорин выпал с 6-го этажа своей квартиры. Певца доставили в 71-ю городскую больницу на Можайском шоссе. Он чудом выжил, но у него были переломы первого и пятого шейных позвонков, а также полный паралич нижней части тела и рук. Сорину предстояла операция, после которой он 4 сентября скончался в больнице. Молодой певец не дожил до своего 29-летия всего два месяца и шесть дней.

К моменту трагедии Сорин уже ушёл из поп-группы Игоря Матвиенко и начал сольную карьеру. Популярности он не достиг, что многие и считают причиной душевных терзаний. Однако это не единственная версия трагедии с экс-солистом "Иванушек".

Версии гибели солиста

Помимо творческих неудач Сорин страдал из-за проблем в личной жизни. Знакомые уверяли, что его девушка Александра Черникова изменила ему спустя много лет отношений. Также известно, что у Игоря были проблемы с наркотиками, хотя эксперты не обнаружили в крови Сорина следов алкоголя и запрещённых веществ.

Александра Черникова и Игорь Сорин. Фото © Vk / Иванушки International

— Игорь был "под грибами" постоянно с начала подъёма "Иванушек". Но он контролировал себя всегда и под кайфом был самым спокойным человеком на свете. Эта трагедия произошла из-за любви и ревности. С Сашей Черниковой, которую он безумно любил четыре года, в последнее время часто ссорился. После её измены он перестал писать песни”, — заявлял экс-администратор группы "Моральный кодекс" Василий Статеев, который много лет дружил с Сориным и помогал ему.

Близкие молодого певца говорили, что он увлёкся духовными практиками и общался с непонятными людьми, которые могли повлиять на его психологическое состояние.

"Он связался с сомнительной компанией, в тусовке говорили, что очень похоже на секту. Они его как будто зомбировали", — сказала жена Кирилла Андреева Лола в интервью "Каравану историй".

Но самую жуткую версию гибели озвучила мать Сорина Светлана. Она считает, что её сын не выпал из окна, а его избили и инсценировали трагедию.

Убийство

Светлана Сорина в интервью журналистам раскрыла шокирующие детали: Игорю свернули шею в квартире, а после уже преподнесли всё как суицид.

Игорь Сорин в клипе "Тучи". Фото © Vk / Игорь Сорин — легенда поколения

"Врач, делавший вскрытие тела, сказал мне, что внутренние органы были совершенно целыми. Тогда как при падении с шестого этажа должны быть повреждены или сдавлены. При этом сломаны шейные позвонки. Люди, с которыми той ночью Игорь находился в квартире, почти сразу переехали жить за границу. Сейчас тем более нет шансов, что, возможно, совершённое четверть века назад преступление будет раскрыто”, — приводит слова Светланы Сориной NEWS.ru.

Эту версию озвучил и криминалист Михаил Игнатов. В программе "Центральное телевидение" он предположил, что Сорина избил профессиональный спортсмен.

"Убил его профессиональный боец, который красиво и грамотно сломал ему шею. Потом тело вынесли и положили на асфальт", — сказал Игнатов.

Участник группы Григорьев-Апполонов также придерживается мнения, что это убийство.

"Версия, которую мне рассказала мама Игоря, — это непредумышленное убийство. Ему в ходе суматохи, лёгкой заварушки в квартире свернули шею, вынесли на улицу, положили, вызвали милицию и скорую, проплатили по-взрослому и ретировались из страны. Когда я Игоря навещал в больнице, когда он был ещё в сознании, у него не было синяков. Ты упадёшь без синяков? Ему просто свернули шею", — сказал Андрей в интервью "Правде 24".

Не верит в официальную версию и солист "Иванушек" Кирилл Андреев: "Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено".

При этом Андреев близко к сердцу воспринял трагедию с Сориным и сильно сдал, это заметили поклонники группы. А позже сам Кирилл чуть не лишился жизни. В программе "Судьба человека" Андреев заявил, что в 2001 году перенёс тяжёлую операцию.

Игорь Сорин. Фото © Vk / Игорь Сорин — легенда поколения

"Я вдруг увидел Игоря Сорина, будто иду к нему. А когда очнулся, понял, что как никогда был близок к смерти", — признавался Андреев.

После этого случая он взялся за здоровье, полностью отказался от алкоголя и занялся спортом.

Мистика

Однажды Сорин уже выпадал из окна. Когда ему было десять лет, талантливый мальчик не прошёл пробы на роль Тома Сойера. И, как рассказывала его мать, из-за этого Игорь подбежал к открытому окну. Тогда всё обошлось. Да и его утвердили на другую роль, о чём он узнал позже.

А спустя несколько лет гадалка предрекла ему смерть. Сорин после путешествия приехал домой и со смехом рассказал матери, что в Варшаве гадалка на улице предупредила его: "Не возвращайся на родину, там ты погибнешь!" Об этом Светлана Сорина вспомнила лишь после гибели сына.

После падения Сорин уже понимал, что ему осталось немного. Находясь на больничной койке, он попрощался с семьёй и своей девушкой. Некогда звезда эстрады, которой даже в случае выписки из клиники грозил пожизненный паралич, он плакал и сильно переживал. Игорь ушёл из жизни, но осталось слишком много вопросов.

Да и трагедии в группе на этом не закончились. Через несколько лет произошла ещё одна. От цирроза печени скончался солист Олег Яковлев. Но это уже другая история…

Авторы Кира Громова