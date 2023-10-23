10 историй российских семей, которые 100% не оставят вас равнодушными

Семейная жизнь — дело непростое. Мы с вами это прекрасно знаем. В ней могут быть как радость и счастье, так и сложности и неурядицы. Собрали 10 реальных историй, в которых, уверены, узнают себя многие россияне. Почему? Прочитайте их — сами всё поймёте.

"Сын обиделся и уже месяц со мной не разговаривает, потому что я общаюсь с его бывшей женой. Я всё понимаю, они расстались плохо, она ушла к другому мужчине. Но я приняла решение не вставать на сторону сына осознанно, просто не комментирую, не советую, не обсуждаю. И сыну от этого обидно. Но у меня есть внук, который живёт с матерью и которого я люблю, и хочу с ним общаться. Сын с внуком видится редко, внуку пять, напрямую общаться затруднительно. Вот и общаюсь с бывшей невесткой, чтобы видеть внука", — Подслушано.

"У меня с сестрой мужа были всегда натянутые отношения, но меня это не сильно расстраивало, так как пересекались мы редко. В достаточно зрелом возрасте она забеременела первенцем и, к сожалению, во время родов скончалась. Её муж воспитывал сына один. Мы, наверное, больше из вежливости предлагали помощь, но она была особенно и не нужна, он был прекрасным отцом. К сожалению, пять лет спустя произошёл несчастный случай, муж сестры тоже погиб. Ребёнка взять было некому, и, чувствуя ответственность за него, мы оформили опеку. У нас двое детей. Если быть откровенной, я знала, что не смогу полюбить ребёнка, который так похож на неприятного мне человека. Я никогда его не обижала, никоим образом не ущемляла. Просто, если нужно, делала что-то автоматически. Пока он как-то сам не пришёл и не залез мне на колени. Когда он меня обнимал своими маленькими ручками, я осознала, что это тоже мой ребёнок и что я его безумно люблю. Не уверена, что можно так полюбить, но как будто плотину прорвало. Не знаю, как не зарыдала в тот момент. Так мы и сидели обнявшись. Наверное, правду говорят, что чужих детей не бывает", — Подслушано.

10 семейных историй, которые поймут только россияне. Фото © Shutterstock

"Развелись с мужем из-за несовпадения взглядов на жизнь. Ему хотелось приобрести дом за городом, а мне — трёшку в центре. Денег скопили, договориться не смогли. Из-за многочисленных ссор уже и забыли, что любим друг друга. Развод, деньги и имущество честно поделили. На свою долю я взяла ипотеку, а он начал строить дом. Быстро построил, обжился. Сначала сам приезжал в город за ребёнком, потом я сама стала отвозить. Потом — на ужин оставаться, потом — на выходные. Грядки сделала, цветочки посадила. Он к нам в квартиру тоже приезжает, ремонт помог закончить, зубная щётка и костюмы для деловых встреч тут. Оглянулись и поняли, что за два года либо мы у него, либо он у нас. И зачем было разводиться? Мы ведь могли позволить себе и дом, и квартиру. А ещё я беременна", — Подслушано.

"Пашу на двух работах, пока мой муж уже полгода не работает вообще. Содержу не только нас с ним, но и его больную мать. Так устала, что решила на Новый год ничего не готовить: открыть шампанское, купить конфеты, мандарины, отметить и лечь спать. В итоге выслушала от мужа, что я ленивая тварь, в отличие от жён его друзей. Проревела всю ночь, а утром купила билет на поезд, уеду отмечать праздник в другой город одна. Вернусь — подам на развод", — Подслушано.

"Мне 18 лет, сестре — 11, и я её ненавижу. Деньги, которые откладывали мне на учёбу, ушли на крутые курсы английского для сестры. Она ходит в шмотках от пяти тысяч рублей, а я донашиваю вещи за мамой. Выпускного у меня тоже не было, потому что мама повезла сестру в Италию, а я за всю жизнь на море ни разу не была. Почему? Я не общий ребёнок, отчим так и сказал: "Лишать НАШУ дочь чего-то в угоду тебе не будем". Нашла работу, откладываю деньги на комнатушку в другом городе, хочу свалить из ИХ семьи. Удачи мне", — Подслушано.

Как российские семьи справляются с трудностями. Фото © Shutterstock

"Мы любим вас одинаково", — сказали родители после рождения сестры и выслали меня жить к бабушке, чтобы комната полностью была сестры. "Мы любим вас одинаково" — и отказались оплатить мне важного репетитора для поступления, а сестре оплатили всю учёбу в колледже. "Мы любим вас одинаково" — и после смерти бабушки продали её квартиру и купили новую для сестры, оставив меня на улице. "Мы любим вас одинаково" — и не пришли на мою свадьбу, потому что в этот день у жениха сестры был день рождения и надо было его отпраздновать. "Я не люблю вас всех одинаково", — сказала я, когда жених сестры отжал у неё квартиру, вогнал в долги, избил и порезал лицо, а родители позвонили мне в другую страну с просьбой помочь с деньгами", — Подслушано.

"Как муж говорит, развелись мы из-за моего приступа жадности. Я, голодная, по пути с работы купила четыре небольших стейка сёмги. Пришла домой, муж дома давно. Пожарила стейки, сделала салат для совместного ужина и ушла на 10 минут в душ. Выхожу — на столе мне остался один кусочек рыбы и миска салата. И такая меня тоска взяла, такое чувство безнадёги, что не было ни слов, ни желания дальше жить с этим человеком. В ближайшую субботу собрала вещи, в воскресенье съехала, а в понедельник подала на развод", — Подслушано.

"Отец часто бил меня, сестру и маму. Потом сестра уехала учиться в другой город, а нам с мамой стало влетать за троих. В один день сестра приехала, сказала, чтобы мы собирали вещи и ни о чём не спрашивали. Мама стала возмущаться, но сестра взяла меня и маму и силой затащила в поезд. Мы уехали и больше не видели отца. Ни до, ни после мама не спрашивала, откуда у сестры деньги на наш переезд. Я очень ей благодарен и всегда думаю, почему у сестры хватило на это смелости, а маме — нет?.." — Подслушано.

Российские семьи: уникальные ситуации и решения. Фото © Shutterstock

"Хочу, чтобы моя невестка ушла от моего сына. Не потому, что она плохая, она, наоборот, очень даже хорошая, а потому, что мой сын после того, как разбился на мотоцикле, практически овощ. Сейчас она за ним ухаживает. Ей всего 23, а сын, хоть и овощем, может прожить ещё долго. Не хочу, чтобы девочка свою жизнь загубила. С сыном я сама как-нибудь управлюсь", — Подслушано.

"Муж впервые уехал в командировку. Нет дома неделю, скоро возвращается, а я не хочу. Даже не вспоминаю о нём, пока вечером чего-нибудь не напишет. За эту неделю слегка похудела без поздних ужинов, у ребёнка нормализовался режим дня без вечерних бесноватых игр с папой, денег на продуктах и времени на готовке сэкономлено немерено — оказалось, ест у нас в основном муж. Дома чище, стиралку запускали один раз, притом полупустую, грязной посуды — две тарелки. Работается мне гораздо эффективнее, голова свежая, ведь теперь я высыпаюсь без жуткого храпа. Перед сном книжку читаю, пока не усну, никто не пристаёт. Столько лет думала, что у нас любовь, а теперь думаю, что надо жить раздельно", — Подслушано.