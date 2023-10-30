Нумерология любви: Женщины, рождённые в эти годы, считаются наиболее привлекательными для мужчин

Нередко в отношениях искра проскакивает в том числе из-за совместимости знаков зодиака влюблённых. Однако есть и такие дамы, которые всегда выглядят более привлекательными на фоне других. Астрологи разгадали их тайну и готовы поделиться, в какие годы рождаются самые красивые женщины.

Девушки, рождённые в год Лошади

Характеристика женщин, рождённых в год Лошади. Фото © Shutterstock

Дама, родившаяся в год Лошади по китайскому календарю, чувствительна, нетерпелива и жаждет любви. Такая особа привыкла быть лидером и обращать на себя внимание. Мужчин в женщине, рождённой в год Лошади, привлекают строптивость и сильный характер. Хочется усмирить, укротить, сделать своей. Вот только такая особа непроста. Не поверит на слово, если засомневается в правдивости кавалера.

Лошадь по китайскому гороскопу главенствовала в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 годах. Девушки, рождённые во время правления этого величественного небесного животного, отличаются озорством, активностью, упрямством и игривостью. Они также невероятно красивы, чем не только привлекают внимание противоположного пола, но и с лёгкостью влюбляют в себя любого.

Женщины, рождённые в год Дракона

В какие годы по нумерологии рождаются самые красивые и притягательные для мужчин женщины. Фото © Freepik / serhiibobyk

Независимо от того, какой образ выберет женщина, родившаяся в год Дракона (незатейливо скромный или кричаще-яркий), всё равно у неё получится обратить на себя внимание практически любого мужчины, встретившегося на пути. А всё потому, что эти дамы обладают природным магнетизмом. Общение с ними наполняет представителей противоположного пола уверенностью в себе. Ради таких девушек им хочется совершать подвиги.

Женщины-Драконы родились в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 годах. Это очень сильные морально личности, любящие руководить другими. Они знают себе цену и никогда не позволят недостойным занимать важное место в собственной жизни. Женщины, рождённые в год Дракона, также наделены и внутренним обаянием, из-за которого вокруг них всегда есть стайка воздыхателей и поклонников.

Женщины, которые родились в год Крысы

Китайский гороскоп: год Крысы, Дракона и Лошади — почему эти девушки так нравятся мужчинам. Фото © Freepik / lookstudio

Женщины, родившиеся в год Крысы по китайскому календарю, без труда заставляют сходить мужчин с ума. Обычно это очень яркие особы, постоянно попадающие в разного рода авантюры. Неугомонные исследовательницы и завоевательницы. Женщины-Крысы — невероятные кокетки. Они любят флиртовать и умеют делать это ненавязчиво, но эффектно. Они открыты к разного рода экспериментам. Мужчины сходят с ума от их буйной энергетики, особенно если девушка ещё и является представительницей огненного знака зодиака.