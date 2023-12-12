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Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

12 декабря, 07:54
<p>Владимир Путин. Обложка © ТАСС / РА / The Kremlin Moscow</p>

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Россияне уже оставили свыше 850 тысяч вопросов президенту РФ Владимиру Путину, который ответит на них в прямом эфире 14 декабря. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Как рассказали в колл-центре, самой долгой оказалась беседа со звонившим, которая продлилась полтора часа. Также россияне оставляют письменные сообщения с вопросами главе государства, сейчас их насчитывается порядка 310 тысяч. Наиболее актуальными оказались темы про спецоперацию, ЖКХ, образование и медицину.

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Напомним, 14 декабря российский лидер Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Сейчас россияне оставляют вопросы, на которые ответит президент.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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