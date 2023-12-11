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11 декабря, 11:14

ЦИК уведомили о собрании группы избирателей по выдвижению Путина на выборы-2024

Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление о проведении собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента – 2024. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В соответствии с законом, мы такое уведомление получили", сказал он журналистам.

Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря он объявил о намерении баллотироваться. А 9 декабря прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Следующее собрание пройдёт 16 декабря в парке "Зарядье".

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников
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