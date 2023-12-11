ЦИК уведомили о собрании группы избирателей по выдвижению Путина на выборы-2024

Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление о проведении собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента – 2024. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В соответствии с законом, мы такое уведомление получили", — сказал он журналистам.