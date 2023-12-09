Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в зале "Зарядье"

Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства пройдёт 16 декабря в московском киноконцертном зале "Зарядье". Об этом сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Прошлое собрание инициативной группы избирателей было на ВДНХ, в этот раз на ВДНХ проходит потрясающая выставка "Россия" <...> поэтому пространство расписано до марта. Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание", — сказал он.