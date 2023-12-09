Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в зале "Зарядье"
Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря
Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства пройдёт 16 декабря в московском киноконцертном зале "Зарядье". Об этом сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Машков — о грядущем собрании инициативной группы по выдвижению Путина. Видео © LIFE
"Прошлое собрание инициативной группы избирателей было на ВДНХ, в этот раз на ВДНХ проходит потрясающая выставка "Россия" <...> поэтому пространство расписано до марта. Я предложил обратиться в киноконцертный зал "Зарядье", чтобы провести в субботу собрание", — сказал он.
Актёр отметил, что руководство площадки поддержало эту инициативу. Он надеется, что собрание состоится.
Напомним, 8 декабря после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России Владимир Путин объявил, что баллотируется на новый президентский срок. Действующего главу государства уже поддержали многие политики и общественные деятели, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А сегодня в московском штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина.
ТАСС / Михаил Терещенко