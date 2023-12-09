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9 декабря, 08:45

Турчак: "Единая Россия" примет активное участие в избирательной кампании Путина

"Единая Россия" (ЕР) примет активное участие в избирательной кампании президента России Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В эти минуты в московском штабе Общероссийского народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Путина.

"Единая Россия" — партия президента, президент её 22 года назад создавал, стоял у истоков её создания. Безусловно, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру, развитую сеть наших региональных, первичных, местных отделений — это более 3,5 миллиона членов партии, сторонников партии", — сказал политик.

Турчак добавил, что вместе с Общероссийским народным фронтом партия обеспечит проведение организационных мероприятий и в первую очередь сбор подписей.

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Напомним, после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России Владимир Путин объявил о своё решении баллотироваться на новый президентский срок. Действующего главу государства уже поддержали многие политики и общественные деятели, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Обложка ©

ТАСС / Александра Мудрац

Матвей Константинов
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