Турчак: "Единая Россия" примет активное участие в избирательной кампании Путина

"Единая Россия" (ЕР) примет активное участие в избирательной кампании президента России Владимира Путина, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В эти минуты в московском штабе Общероссийского народного фронта проходит заседание инициативной группы по выдвижению Путина.

"Единая Россия" — партия президента, президент её 22 года назад создавал, стоял у истоков её создания. Безусловно, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру, развитую сеть наших региональных, первичных, местных отделений — это более 3,5 миллиона членов партии, сторонников партии", — сказал политик.