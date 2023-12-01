Стартовал сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным

Сегодня, 1 декабря, стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным". Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру". Ответит на эти вопросы глава государства 14 декабря.