Стартовал сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков
Сегодня, 1 декабря, стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным". Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру". Ответит на эти вопросы глава государства 14 декабря.
Кстати, ранее Лайф публиковал видео из колл-центра, где будут принимать вопросы для прямой линии с Путиным.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, Владимир Путин лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ.