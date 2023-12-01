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Стартовал сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным

1 декабря, 07:17
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кирилл Зыков

Сегодня, 1 декабря, стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным". Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру". Ответит на эти вопросы глава государства 14 декабря.

Кстати, ранее Лайф публиковал видео из колл-центра, где будут принимать вопросы для прямой линии с Путиным.

Песков рассказал Лайфу о шансе Зеленского обратиться к Путину с любым вопросом на прямой линии

Песков рассказал Лайфу о шансе Зеленского обратиться к Путину с любым вопросом на прямой линии

Напомним, президент РФ Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Как рассказали в Народном фронте, Владимир Путин лично выберет вопросы граждан, на которые даст ответ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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