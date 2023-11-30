Песков рассказал Лайфу о шансе Зеленского обратиться к Путину с любым вопросом на прямой линии
Песков заявил, что даже Зеленский может задать вопрос Путину на прямой линии
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE
Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задать вопрос может даже Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков корреспонденту Лайфа.
Он напомнил, что спросить что-то у российского лидера можно будет через сайт или кол-центр из любой точки мира. На уточняющий вопрос нашего корреспондента, чисто теоретически может ли Зеленский с Украины обратиться к российскому лидеру, он дал краткий, но исчерпывающий ответ: "Конечно!".
Напомним, президент РФ Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Начиная с завтрашнего дня, 1 декабря, россияне смогут задать вопрос президенту. Сделать это можно, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40; на сайте "Москва-Путину.ру".