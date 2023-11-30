Песков рассказал Лайфу о шансе Зеленского обратиться к Путину с любым вопросом на прямой линии

Он напомнил, что спросить что-то у российского лидера можно будет через сайт или кол-центр из любой точки мира. На уточняющий вопрос нашего корреспондента, чисто теоретически может ли Зеленский с Украины обратиться к российскому лидеру, он дал краткий, но исчерпывающий ответ: "Конечно!".