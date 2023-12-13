Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Многие россияне, звонящие на прямую линию, вместо жалоб или вопросов выражают слова поддержки президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отличительной чертой вот этой части прямой линии является, наверное, в различных формах проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты" — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.