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13 декабря, 20:58

Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину

Многие россияне, звонящие на прямую линию, вместо жалоб или вопросов выражают слова поддержки президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отличительной чертой вот этой части прямой линии является, наверное, в различных формах проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты" — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Напомним, 14 декабря российский лидер Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию с подведением итогов года. Перед этим глава государства провёл подробное совещание. Тем временем россияне отправили уже более двух миллионов вопросов президенту страны.

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Kremlin.ru

Лариса Сафронова
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