Песков: Россияне звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину
Многие россияне, звонящие на прямую линию, вместо жалоб или вопросов выражают слова поддержки президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Отличительной чертой вот этой части прямой линии является, наверное, в различных формах проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты" — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.
Напомним, 14 декабря российский лидер Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию с подведением итогов года. Перед этим глава государства провёл подробное совещание. Тем временем россияне отправили уже более двух миллионов вопросов президенту страны.