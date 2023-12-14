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Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается"

14 декабря, 09:31
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Современная Украина почти не производит своего оружия, ей всё привозят на халяву. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

Так, отвечая на вопросы о ходе демилитаризации Украины — одной из главных заявленных целей специальной военной операции, — Путин отметил, что даже по этому вопросу можно было договориться и внести изменения в законы и речь об этом даже заходила на переговорах в Стамбуле, но в итоге Украина не захотела договариваться.

"Украина ничего же не производит, всё привозят на халяву, но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, заканчивается помаленьку", — отметил глава российского государства.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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