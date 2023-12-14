Путин заявил, что "халява для Украины помаленьку заканчивается" Фото © Kremlin.ru

Современная Украина почти не производит своего оружия, ей всё привозят на халяву. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

Так, отвечая на вопросы о ходе демилитаризации Украины — одной из главных заявленных целей специальной военной операции, — Путин отметил, что даже по этому вопросу можно было договориться и внести изменения в законы и речь об этом даже заходила на переговорах в Стамбуле, но в итоге Украина не захотела договариваться.

"Украина ничего же не производит, всё привозят на халяву, но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, заканчивается помаленьку", — отметил глава российского государства.

Ранее Лайф сообщал, что запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины и Израиля оказался под угрозой отклонения. Всему виной споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих трудностей внутри страны, в частности проблем с мигрантами. Секретный брифинг о помощи Киеву, состоявшийся на днях в Конгрессе, закончился скандалом, и республиканцы попросту покинули совещание.

Авторы Марина Калегина