"Секретный брифинг" в Конгрессе США о помощи Украине закончился скандалом

В Конгрессе США состоялся "секретный брифинг" о помощи Украине и Израилю. В ходе обсуждения темы произошла ссора между сенаторами. Об этом сообщил в своих соцсетях корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

По его словам, один из участников встречи — лидер демократов Чак Шумер — обвинил представителя республиканцев Митча Макконнелла в том, что он якобы "перехватил" ход обсуждения, заговорив о миграционном кризисе и безопасности американских границ.

"Это вовсе не было целью встречи. Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", — написал журналист.

Перграм добавил, что на брифинге стояла "раздражительная" атмосфера, к которой привели разногласия между демократами и республиканцами.