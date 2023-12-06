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6 декабря, 06:24

"Секретный брифинг" в Конгрессе США о помощи Украине закончился скандалом

Fox News: "Секретный брифинг" в США о помощи Украине прошёл с разногласиями

В Конгрессе США состоялся "секретный брифинг" о помощи Украине и Израилю. В ходе обсуждения темы произошла ссора между сенаторами. Об этом сообщил в своих соцсетях корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

По его словам, один из участников встречи — лидер демократов Чак Шумер — обвинил представителя республиканцев Митча Макконнелла в том, что он якобы "перехватил" ход обсуждения, заговорив о миграционном кризисе и безопасности американских границ.

"Это вовсе не было целью встречи. Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", — написал журналист.

Перграм добавил, что на брифинге стояла "раздражительная" атмосфера, к которой привели разногласия между демократами и республиканцами.

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Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Ранее Лайф писал, что республиканцы сорвали совещание по выделению помощи Украине. По словам представителя Республиканской партии Митта Ромни, они не захотели обсуждать вопрос по заключению сделки, в результате чего просто покинули встречу.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Ян Поланин
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