Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи Украине
Салливан: Ресурсы США на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года
У Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года, предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это неизбежно произойдёт, если не появятся дополнительные ассигнования.
В связи с этим он призвал конгрессменов поддержать лидера страны Джо Байдена и проголосовать за продолжение военной поддержки Киева.
"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", — рассказал Салливан на брифинге.
По его словам, если США перестанут поддерживать Киев, это подорвёт международные усилия по помощи Украине. В свою очередь, новую помощь Украине нужно согласовать уже до конца года, пока деньги не закончились.
Напомним, что ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер также подтвердил, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине.
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