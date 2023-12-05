Регион

Уведомления отключены

4 декабря, 21:50

Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи Украине

Салливан: Ресурсы США на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года

У Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года, предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это неизбежно произойдёт, если не появятся дополнительные ассигнования.

В связи с этим он призвал конгрессменов поддержать лидера страны Джо Байдена и проголосовать за продолжение военной поддержки Киева.

"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", — рассказал Салливан на брифинге.

По его словам, если США перестанут поддерживать Киев, это подорвёт международные усилия по помощи Украине. В свою очередь, новую помощь Украине нужно согласовать уже до конца года, пока деньги не закончились.

"Волшебного горшочка нет": В США предупредили, что поставят Украину на колени

"Волшебного горшочка нет": В США предупредили, что поставят Украину на колени

Напомним, что ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер также подтвердил, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров