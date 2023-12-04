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4 декабря, 12:14

"Волшебного горшочка нет": В США предупредили, что поставят Украину на колени

Белый дом заявил, что у США закончатся средства для помощи Украине к концу года

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила Конгрессу, что к концу календарного года у США закончатся средства для поддержки Киева. Об этом пишет Bloomberg.

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время", — приводит агентство фрагмент письма к Конгрессу.

Янг отметила, что из-за безответственности американских законодателей Киев окажется "на коленях" на поле боя. По её мнению, это поставит под угрозу "успехи" ВСУ (о каких именно успехах идёт речь, чиновница не уточнила) и повысит вероятность военных побед РФ. В Белом доме желают, чтобы Конгресс согласовал пакет чрезвычайного финансирования, куда включено свыше 61 миллиарда долларов помощи Киеву. При этом республиканцы намерены связать поддержку с финансированием безопасности на границе с Мексикой. Между тем обсуждение этого вопроса пока не привело к результатам, а 15 декабря Сенат Конгресса уйдёт на рождественские каникулы.

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Ранее сообщалось, что американский Сенат рассмотрит запрос президента США Джо Байдена касательно помощи Израилю и Украине в размере порядка 75 миллиардов долларов 4 декабря. Однако глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер заявил, что до конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Никита Осипов
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