"Волшебного горшочка нет": В США предупредили, что поставят Украину на колени

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время", — приводит агентство фрагмент письма к Конгрессу.

Янг отметила, что из-за безответственности американских законодателей Киев окажется "на коленях" на поле боя. По её мнению, это поставит под угрозу "успехи" ВСУ (о каких именно успехах идёт речь, чиновница не уточнила) и повысит вероятность военных побед РФ. В Белом доме желают, чтобы Конгресс согласовал пакет чрезвычайного финансирования, куда включено свыше 61 миллиарда долларов помощи Киеву. При этом республиканцы намерены связать поддержку с финансированием безопасности на границе с Мексикой. Между тем обсуждение этого вопроса пока не привело к результатам, а 15 декабря Сенат Конгресса уйдёт на рождественские каникулы.