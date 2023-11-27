Сенат США сообщил, когда рассмотрит запрос о помощи Израилю и Украине

Американский сенат рассмотрит запрос президента США Джо Байдена касательно помощи Израилю и Украине в размере порядка $75 млрд 4 декабря. Об этом сообщил дипломат Чак Шумер, чьё заявление приводит Politico.

Он подчеркнул, что поддержка этих двух стран, а также Индо-Тихоокеанского региона — это одна из важнейших задач, которую нужно решить членам Конгресса.

"В связи с этим на неделе, начинающейся 4 декабря, я намерен вынести [на голосование] президентский пакетный запрос на дополнительные ассигнования в сфере национальной обороны", — подчеркнул он.