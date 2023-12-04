"Объём исчерпан": В США проболтались, сколько средств осталось для помощи Киеву

Руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты потратили уже порядка 97% заложенных на это ресурсов.

"Что касается дополнительных ассигнований (на помощь Киеву. — Прим. Лайфа), то да, мы крайне обеспокоены тем, что объём финансирования исчерпан. Сейчас мы полагаемся на остатки средств <…>, из которых использовано уже 97%", — сказал Миллер.