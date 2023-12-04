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4 декабря, 19:38

"Объём исчерпан": В США проболтались, сколько средств осталось для помощи Киеву

Госдеп: США исчерпали около 97% доступной для Украины финансовой помощи

Руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты потратили уже порядка 97% заложенных на это ресурсов.

"Что касается дополнительных ассигнований (на помощь Киеву. — Прим. Лайфа), то да, мы крайне обеспокоены тем, что объём финансирования исчерпан. Сейчас мы полагаемся на остатки средств <…>, из которых использовано уже 97%", — сказал Миллер.

"Становится всё тяжелее": Песков сравнил европейскую помощь Киеву со сжиганием денег в бездонной бочке

"Становится всё тяжелее": Песков сравнил европейскую помощь Киеву со сжиганием денег в бездонной бочке

Ранее генерал ВСУ Виктор Назаров предупредил, что у европейских стран и США могут начаться проблемы, если Запад прекратит поддержку Киева.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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