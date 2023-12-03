"Будут проблемы": Генерал ВСУ пригрозил Западу серьёзными последствиями при прекращении помощи Украине

У европейских стран и США могут начаться проблемы, если Запад прекратит поддержку Киева. Такое заявление сделал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

"Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны... Проблемы будут и у Европы, и у США", — указал военный в интервью CNN.

Назаров дополнил, что слова главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о тупике на фронте являются сигналом тревоги для западных союзников Киева.