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3 декабря, 08:42

"Будут проблемы": Генерал ВСУ пригрозил Западу серьёзными последствиями при прекращении помощи Украине

Генерал ВСУ Назаров: У ЕС и США будут проблемы при прекращении поддержки Киева

У европейских стран и США могут начаться проблемы, если Запад прекратит поддержку Киева. Такое заявление сделал генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

"Если мы не сможем выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны... Проблемы будут и у Европы, и у США", указал военный в интервью CNN.

Назаров дополнил, что слова главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о тупике на фронте являются сигналом тревоги для западных союзников Киева.

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А ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о критической ситуации на Украине, добавив, что текущее положение на поле боя для Киева может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Кроме того, генсек Североатлантического альянса признался, что страны-участники военного блока не смогли удовлетворить возросший спрос Украины на боеприпасы.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Дарья Нарыкова
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