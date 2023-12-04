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4 декабря, 09:13

"Становится всё тяжелее": Песков сравнил европейскую помощь Киеву со сжиганием денег в бездонной бочке

Песков: Европе стало тяжелее "сжигать деньги в бездонной украинской бочке"

Европе становится всё тяжелее "сжигать деньги в бездонной украинской бочке". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о разногласиях в ЕС по поводу выделения Киеву 50 миллиардов евро.

"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится всё тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к условиям спецоперации и обеспечивает нужный режим для её продолжения.

В ЕС пожаловались, что европейцев сложно убедить в "необходимости" помогать Киеву

В ЕС пожаловались, что европейцев сложно убедить в "необходимости" помогать Киеву

Ранее Financial Times сообщала о новой угрозе для выделения Украине 50 миллиардов евро. Помимо позиции Венгрии, страны – члены ЕС пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Киева. К слову, на "бездонную украинскую бочку" ранее публично жаловалась депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. Она напомнила, что многие страны уже отстраняются от помощи Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Александр Юнашев
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