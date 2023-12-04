"Становится всё тяжелее": Песков сравнил европейскую помощь Киеву со сжиганием денег в бездонной бочке

Европе становится всё тяжелее "сжигать деньги в бездонной украинской бочке". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times о разногласиях в ЕС по поводу выделения Киеву 50 миллиардов евро.

"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится всё тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к условиям спецоперации и обеспечивает нужный режим для её продолжения.