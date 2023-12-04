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4 декабря, 07:38

Названа причина, по которой Украина может лишиться €50 млрд евро от ЕС

FT: Украине могут не выделить €50 млрд из-за усиления ультраправых в ЕС

Украина может не получить 50 миллиардов евро помощи из-за усиления ультраправых в Евросоюзе, которые поддерживают нормализацию отношений с Россией, а также из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщает издание The Financial Times.

"Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации Конгресса по этому вопросу", — говорится в публикации.

На переговоры по выделению средств Незалежной, как считают в издании, серьёзно повлияет недавняя победа правой Партии свободы (PVV) на выборах в Нидерландах. Глава политической силы Герт Вилдерс известен тем, что выступает за отмену санкций против России, а также поддерживает нормализацию отношений с Москвой.

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Ранее Лайф писал, что Украине одобрили очередной кредит во Всемирном банке в размере 1,2 миллиарда долларов. В этот раз заём был выдан лишь под гарантии японского правительства. Выделенные средства планируется направить на социальную помощь гражданам Незалежной.

Обложка ©

Zuma / TASS / Ye Pingfan

Ян Поланин
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