Названа причина, по которой Украина может лишиться €50 млрд евро от ЕС

Украина может не получить 50 миллиардов евро помощи из-за усиления ультраправых в Евросоюзе, которые поддерживают нормализацию отношений с Россией, а также из-за бюджетного кризиса в Германии. Об этом сообщает издание The Financial Times.

"Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации Конгресса по этому вопросу", — говорится в публикации.

На переговоры по выделению средств Незалежной, как считают в издании, серьёзно повлияет недавняя победа правой Партии свободы (PVV) на выборах в Нидерландах. Глава политической силы Герт Вилдерс известен тем, что выступает за отмену санкций против России, а также поддерживает нормализацию отношений с Москвой.