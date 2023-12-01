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1 декабря, 04:07

Ненадёжный заёмщик: Украине больше не выдают кредиты без поручителей

Всемирный банк согласился выделить Украине $1,2 млрд под гарантии Японии

Украине одобрен очередной кредит во Всемирном банке в размере 1,2 миллиарда долларов. В этот раз совет директоров финансовой организации решил перестраховаться и выдал займ лишь под гарантии японского правительства. Об этом гласит заявление пресс-службы ВБ.

Выделенные средства планируется направить на социальную помощь гражданам Незалежной, распределив между 29 программами. Деньгами поддержат сирот, инвалидов, приёмных детей, студентов и даже ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС. Вторую часть денег потратят на реализацию ряда реформ.

В завершение Всемирный банк напомнил, что мобилизовал для Киева уже свыше 38 миллиардов долларов. Странами-донорами выступили 20 держав, среди которых США, Британия, Германия, Швеция, Канада, Индонезия и другие.

Украинский премьер похвастался новым кредитом на миллиард долларов

Украинский премьер похвастался новым кредитом на миллиард долларов

А тем временем Украина де-факто стала страной-банкротом, так как её бюджет почти полностью состоит из грантов и займов. Так об экономическом состоянии Незалежной высказался экс-премьер страны Николай Азаров.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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