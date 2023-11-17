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17 ноября, 20:53

Украинский премьер похвастался новым кредитом на миллиард долларов

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получит от Всемирного банка ещё $1,1 млрд

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль перечислил выплаты, которые в обозримом будущем поступят Киеву от зарубежных стран и международных организаций. Самую крупную ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов Незалежной выделит Всемирный банк.

Также Украине пообещали помочь Норвегия и Швейцария. Они согласились отправить 190 и 70 миллионов долларов соответственно. Ещё Киев ожидает поступление на счёт 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

"Украина продолжает привлекать деньги от партнёров. Почти 1,1 миллиарда долларов — ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", — подчеркнул Шмыгаль.

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Между тем Незалежная стала страной-банкротом, так как львиная доля бюджета государства состоит из грантов или займов. Об этом ранее заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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Telegram / Денис Шмыгаль

Илья Пушкарев
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