Украинский премьер похвастался новым кредитом на миллиард долларов

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль перечислил выплаты, которые в обозримом будущем поступят Киеву от зарубежных стран и международных организаций. Самую крупную ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов Незалежной выделит Всемирный банк.

Также Украине пообещали помочь Норвегия и Швейцария. Они согласились отправить 190 и 70 миллионов долларов соответственно. Ещё Киев ожидает поступление на счёт 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка.

"Украина продолжает привлекать деньги от партнёров. Почти 1,1 миллиарда долларов — ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", — подчеркнул Шмыгаль.