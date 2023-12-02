Регион

Уведомления отключены

2 декабря, 18:06

В ЕС пожаловались, что европейцев сложно убедить в "необходимости" помогать Киеву

Замглавы ЕК Йоурова: ЕС сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву

Властям европейских стран приходится прикладывать усилия, чтобы убедить своих граждан в "необходимости" финансово помогать Киеву. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Йоурова.

"Стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", — приводит слова чешского политика французское издание Le Monde.

Также, по словам Йоуровой, в "долгосрочной перспективе ясно, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией и вступить в Евросоюз".

Орбан нашёл поддержку в ЕС и опечалит Украину под конец года

Орбан нашёл поддержку в ЕС и опечалит Украину под конец года

Ранее СМИ узнали, что Германия пытается сократить траты на помощь Украине, ссылаясь на прошлые транши. Кроме того, Франция намерена добиться прекращения передачи оружия Киеву из запасов стран ЕС.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров