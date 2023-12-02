В ЕС пожаловались, что европейцев сложно убедить в "необходимости" помогать Киеву

Властям европейских стран приходится прикладывать усилия, чтобы убедить своих граждан в "необходимости" финансово помогать Киеву. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Йоурова.

"Стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", — приводит слова чешского политика французское издание Le Monde.

Также, по словам Йоуровой, в "долгосрочной перспективе ясно, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией и вступить в Евросоюз".