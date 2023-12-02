Германия пытается сократить траты на помощь Украине, ссылаясь на прошлые транши

Германия хочет уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, пишет газета The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из немецкого правительства. Утверждается, что Берлин ссылается на уже переданную Киеву помощь.

"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", — цитирует издание документ.

Указывается, что передача Украине техники должна "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов". Другой документ говорит о желании Франции добиться прекращения передачи фондом оружия из запасов стран – членов Евросоюза. Париж предлагает начать совместно закупать его у производителей из ЕС.